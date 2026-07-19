Auseinandersetzung im Bus mit Pfefferspray

Nr. 0878

Gestern Abend kam es in Reinickendorf in einem BVG-Bus der Linie 122 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bisher unbekannten Männern. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten die beiden Unbekannten gegen 21:45 Uhr während der Fahrt in der Lindauer Allee aneinander. Dabei soll der eine den anderen zunächst geschlagen und dann mit Pfefferspray besprüht haben. Als der Bus an der Haltestelle Paracelsusbad anhielt, stiegen beide aus und entfernten sich unerkannt. Der 47-jährige Busfahrer sowie zwei mitfahrende Frauen im Alter von 82 und 73 Jahren erlitten Reizungen im Gesicht, wollten sich aber nicht behandeln lassen. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.