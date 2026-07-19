Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 0877

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Schöneberg ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen parkte eine 19-Jährige gegen 14:50 Uhr mit einem Smart am Vorarlberger Damm aus einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand aus um anschließend zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Motorradfahrer, der den Vorarlberger Damm in Richtung Sachsendamm befuhr. Der Motorradfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch alarmierte Rettungskräfte verstarb der 19-Jährige noch am Unfallort. Die 19-jährige Autofahrerin und ihre 24-jährige Beifahrerin kamen für ambulante Behandlungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).