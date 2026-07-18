Auf Fahrbahnen zugerannt und Widerstand geleistet – DEIG-Einsatz

Nr. 0876

In Marzahn-Hellersdorf setzte in der vergangenen Nacht eine Polizistin ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) gegen einen Mann ein. Zuvor waren Einsatzkräfte gegen 23:20 Uhr von mehreren Passanten zum Blumberger Damm gerufen worden, da dort ein 29 Jahre alter Mann, augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand, wiederholt auf Fahrzeuge auf den Fahrbahnen des Blumberger Damms zugelaufen war. Da der Mann sein Verhalten auch nicht änderte, nachdem die ersten Rettungs- und Polizeikräfte eingetroffen waren und sowohl von einer Eigen- als auch von einer Fremdgefährdung ausgegangen werden musste, sollte er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort einem Arzt vorgestellt werden. Vor der Fahrt ins Krankenhaus, beim Transport dorthin und auf dem Weg vom Rettungswagen zum Krankenhaus leistete der Mann erheblichen und mehrfachen Widerstand, griff Einsatzkräfte an, indem er unter anderem nach ihnen spuckte, schlug und um sich trat, so dass eine Polizistin nach Androhung das DEIG an einem Arm des 29-Jährigen einsetzte. Erst danach gelang es, den Mann, der durch den DEIG-Einsatz augenscheinlich nicht verletzt worden war, im Krankenhaus dem diensthabenden Psychiater vorzustellen. Der 29-Jährige wurde von diesem stationär aufgenommen. Polizeikräfte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.