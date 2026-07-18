Mann mit Messer angegriffen

Nr. 0875

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem Mann mit Stichverletzungen nach Charlottenburg alarmiert. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es gegen 18:15 Uhr zunächst im Bereich eines Barbershops in der Goethestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 29-jährigen Mann gekommen. Im weiteren Verlauf soll der 29-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Anschließend soll dem Tatverdächtigen von einem weiteren 29-Jährigen, der sich in Begleitung von drei bis vier bislang unbekannten Personen befand, mit einer Holzstange gegen den Kopf geschlagen worden sein. Daraufhin flüchtete der Verletzte in ein Gebäude in der Krummen Straße. Dort nahmen ihn Einsatzkräfte kurze Zeit später vorläufig fest. Der 26-jährige Verletzte wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht für ihn nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der 29-jährige Verdächtige für die erste Tat erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde ebenfalls von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der medizinischen Behandlung wurde er aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls in ein Polizeigewahrsam eingeliefert. Der andere 29-Jährige wurde entlassen, nachdem seine Identität festgestellt worden war. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen für die Auseinandersetzungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.