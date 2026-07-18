Fußgänger bei Verkehrsunfall erheblich verletzt

Nr. 0874

Gestern Mittag wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Spandau erheblich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 84-jähriger Mann gegen 13:15 Uhr mit seinem Pkw die Seegefelder Straße in Richtung der Kreuzung Seegefelder Straße/ Am Bahnhof Spandau/ Galenstraße. Beim Linksabbiegen in die Straße Am Bahnhof Spandau fuhr er gegen einen 18-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn an einer Fußgängerfurt überquerte. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Ein zufällig vorbeifahrender Krankentransportwagen übernahm die medizinische Erstversorgung des Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 18-Jährige dabei wiederholt das Bewusstsein. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er erlitt unter anderem Verletzungen im Beckenbereich sowie im Bereich der Beine. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.