Mit Messer und Baseballschläger lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0873

Gestern Abend wurde ein 18-Jähriger nach einem Angriff mit einem Messer und einem Baseballschläger in Mariendorf in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierten Zeugen gegen 18:30 Uhr Einsatzkräfte zu einer Tankstelle in der Großbeerenstraße. Dort sollen der 18-Jährige und seine beiden Begleiter im Alter von 16 und 20 Jahren in einem Auto unvermittelt von vier bislang unbekannten Männern angegriffen worden sein. Die Tatverdächtigen sollen zunächst mit einem Baseballschläger auf das Fahrzeug eingeschlagen und dabei auch Scheiben zerstört haben. Anschließend soll einer der Unbekannten den 18-Jährigen in dem Wagen mit einem Messer verletzt haben. Danach flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde zunächst von Zeugen medizinisch erstversorgt und anschließend von alarmierten Rettungskräften mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Seine beiden Begleiter wurden durch die zertrümmerten Scheiben des Fahrzeugs verletzt, sie begaben sich eigenständig zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht für den 18-Jährigen keine Lebensgefahr mehr. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.