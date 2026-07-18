Zwei Männer nach Messerangriffen im Krankenhaus

Nr. 0872

In der vergangenen Nacht wurden zwei Männer in Kreuzberg von einem Mann mit einem Messer verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 22-Jähriger gegen 0:40 Uhr im Görlitzer Park unterwegs, wo er mehrere Personen angesprochen und verbale Streitereien provoziert haben soll. Dabei soll er im Bereich Skalitzer Straße/ Görlitzer Straße auf einen 25-Jährigen zugegangen sein und unvermittelt mit einem Messer auf diesen eingestochen haben. Als eine Begleiterin des Angegriffenen eingeschritten sei, habe der 22-Jährige von diesem abgelassen. Der 25-Jährige wurde am Rücken verletzt und nach einer Erstversorgung am Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Noch während der Einsatz lief, meldete sich ein weiterer 25-jähriger Mann im Bereich Wiener Straße/ Liegnitzer Straße, der eine Stichverletzung am Unterarm aufwies. Er gab an, von dem 22-Jährigen angesprochen und dann von diesem mit einem Messer verletzt worden zu sein. Wie der andere angegriffene Mann kam er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zum Ort gerufene Einsatzkräfte konnten den tatverdächtigen 22-Jährigen festnehmen. Bei ihm fanden sie ein Messer, das als mutmaßliches Tatmittel beschlagnahmt wurde. Der Mann kam in ein Polizeigewahrsam, wo ihm auf staatsanwaltschaftliche Anordnung Blut entnommen wurde, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Anschließend wurde der 22-Jährige der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben.