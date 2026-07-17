Mann bei Messerangriff am Auge verletzt

Nr. 0869

Heute früh wurde in Kreuzberg ein Mann bei einem Messerangriff verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 36-jährige Mann gegen 4:50 Uhr auf dem Gehweg der Görlitzer Straße Ecke Skalitzer Straße vor einem Imbiss, als er von drei bislang unbekannten Männern unvermittelt angegriffen worden sein soll. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte einer der Angreifer den 36-Jährigen mit einem Messer am Auge. Ein Passant griff ein und beendete die Auseinandersetzung. Die drei Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Rettungskräfte brachten den Verletzten für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.