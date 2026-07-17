Jugendliche vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0868

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach Elea NEUENKIRCHEN. Die 16-Jährige hat sich bereits am 1. April 2026 aus der Einrichtung der Jugendhilfe in der Mindener Straße, in der sie untergebracht ist, entfernt. Möglicherweise hält sich Elea im Drogenmilieu auf. Das Foto ist mehrere Monate alt, die Jugendliche soll mittlerweile in einer schlechten körperlichen Verfassung sein.

circa 165 bis 170 cm groß

schlank

schulterlange braune Haare

wirkt wie 16 bis 18 Jahre alt

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.