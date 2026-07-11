E-Scooter-Fahrer und unerlaubt mitfahrende Sozia bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0841

Gestern Abend wurden ein E-Scooter-Fahrer und seine unerlaubt mitfahrende Sozia bei einem Verkehrsunfall in Mariendorf verletzt. Gegen 19:15 Uhr soll der 16-Jährige mit einem E-Scooter aus einer Kleingartenanlage über einen Zugangsweg in Richtung Britzer Straße unterwegs gewesen sein. Dem Vernehmen nach fuhr der Jugendliche, der unbefugt eine Begleiterin auf dem E-Scooter mitnahm, unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn der Britzer Straße. Diese habe eine 21-Jährige mit einem Auto in Richtung Mohriner Allee befahren. Trotz Einleitung eines starken Bremsvorgangs fuhr die Autofahrerin den E-Scooter-Fahrer und dessen 15 Jahre alte Sozia an. Während der 16-Jährige über Beinschmerzen klagte, erlitt die 15-Jährige infolge ihres Aufpralls in der Windschutzscheibe eine Kopfverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Jugendlichen in ein Krankenhaus. Dort wurde der Ältere ambulant behandelt. Die Jüngere verblieb stationär. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.