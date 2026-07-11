Kind bei Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt

Nr. 0840

Gestern Nachmittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshagen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Radfahrer gegen 17:35 Uhr den Radweg am Fürstenwalder Damm in Richtung Salvador-Allende-Straße. Zeitgleich überquerte ein achtjähriges Mädchen an der Kreuzung Fürstenwalder Damm/Müggelseedamm die Fußgängerfurt und lief anschließend über den quer verlaufenden Radweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Das Kind erlitt eine Fraktur des Beins. Alarmierte Rettungskräfte brachten es zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.