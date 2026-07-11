Senior in Kleingartenanlage überfallen

Nr. 0839

In der vergangenen Nacht wurde ein Senior in Charlottenburg überfallen. Kurz nach Mitternacht alarmierte ein Passant in der Ilsenburger Straße die Polizei, nachdem er den verletzten 77-Jährigen bemerkt hatte. Dem Vernehmen nach wurde der Senior in der naheliegenden Kleingartenanlage von mehreren Unbekannten aufgefordert, seine Wertgegenstände herauszugeben. Er sei dieser Aufforderung nicht nachgekommen, woraufhin er von den Tatverdächtigen geschlagen, gebissen und mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden sei. Der Angegriffene soll sich zur Wehr gesetzt haben, woraufhin die mutmaßlichen Räuber geflüchtet sein sollen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 77-Jährigen mit einer Schnittverletzung, einem Hämatom und einer Bissverletzung in ein Krankenhaus. Dort wurde er ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubs hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.