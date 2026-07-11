Radfahrerin nach Verkehrsunfall mit Sattelzugmaschine notoperiert

Nr. 0835

Gestern Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Friedrichshain. Gegen 12:40 Uhr soll ein 33-Jähriger mit einer Sattelzugmaschine den äußerst rechten Fahrstreifen der Warschauer Straße in Richtung Oberbaumbrücke befahren haben. Gleichzeitig sei eine 58 Jahre alte Radfahrerin auf dem Radweg der Warschauer Straße in gleicher Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Vor der Kreuzung zur Grünberger Straße soll die Frau nach links ausgeschert sein, um andere Radfahrende zu überholen. Dem Vernehmen nach befuhr sie die Fahrstreifenmarkierung zum rechten Fahrstreifen. Nach derzeitigen Erkenntnissen näherte sich der Fahrer der Sattelzugmaschine von hinten und kollidierte mit der 58-Jährigen, die daraufhin stürzte. Dabei überrollte das rechte Vorderrad einen Arm der Radfahrerin. Alarmierte Rettungskräfte hoben die Vorderachse der Zugmaschine an, befreiten die Verletzte und brachten sie mit dem Verdacht einer Armfraktur zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde sie notoperiert. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme blieb die Warschauer Straße in Richtung Oberbaumbrücke zwischen dem Frankfurter Tor und der Kopernikusstraße bis etwa 17 Uhr gesperrt. Von der Sperrung waren auch der Bus- und Straßenbahnverkehr der BVG-Linien 240, M10 und M13 betroffen. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 5 (City) übernahm mit Unterstützung des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamts die Ermittlungen am Unfallort. Sie dauern an.