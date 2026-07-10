Ermittlungen wegen queerfeindlichen Angriffs und Beleidigung

Nr. 0834

Gestern Abend wurde eine nicht-binäre Person in Hakenfelde von drei bislang Unbekannten beleidigt und angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befand sich die 51-jährige nicht-binäre Person gegen 18:50 Uhr im Münsinger Park, als sich die drei unbekannten Jugendlichen über ihr Aussehen geäußert und sie beleidigt haben sollen. Anschließend sollen zwei der Unbekannten eine leere Plastikflasche sowie Badelatschen gegen den Kopf der Person geworfen haben. Der dritte Tatverdächtige soll zudem zwei Feuerwerkskörper in Richtung der Person abgefeuert haben, die dann über ihr detoniert sein sollen. Anschließend flüchtete das Trio und entkam. Die Person blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen durch den Polizeilichen Staatschutz des Landeskriminalamtes dauern an.