Verkehrsunfall mit Rettungswagen bei Sonder- und Wegerechtsfahrt im Kreuzungsbereich

Nr. 0833

Gestern Abend kam es in Mahlsdorf zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Rettungswagens. Gegen 19:20 Uhr soll ein Autofahrer mit seinem Pkw die Straße Am Rosenhag in Richtung Ingolstädter Straße befahren haben. An der Kreuzung zur Hönower Straße soll der 43-Jährige bisherigen Erkenntnissen zufolge einen Rettungswagen missachtet haben, der mit Sonder- und Wegerechten auf der Hönower Straße den Kreuzungsbereich in Richtung Mahlsdorfer Straße passierte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Wagen des 43-Jährigen gegen einen weiteren im Kreuzungsbereich wartenden Transporter gestoßen sei. Der 55 Jahre alte Fahrer des Transporters erlitt Nackenschmerzen. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Der 35-jährige Fahrer des Rettungswagens und der Autofahrer blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren anschließend fahrunfähig. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.