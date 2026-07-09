Moscheemauer mit Farbschmierereien beschädigt – Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 0832

Einsatzkräfte der Polizei nahmen in der vergangenen Nacht einen Mann nach einer Sachbeschädigung an einer Moschee in Neukölln fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 0:45 Uhr die Außenmauer einer Moschee am Columbiadamm mit mehreren großflächigen Schriftzügen in schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Die über den gesamten Mauerzaun verteilten Schmierereien erstreckten sich auf einer Gesamtlänge von rund 150 Metern. Einsatzkräfte nahmen am Ort des Geschehens einen 30-Jährigen als Tatverdächtigen fest. Eine vor dem Eingang der Moschee aufgefundene Sprühdose beschlagnahmten sie als mutmaßliches Tatmittel. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von rund 1,1 Promille. Er wurde zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen und einer Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.