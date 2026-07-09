Jugendliche E-Scooter-Fahrer verletzt

Nr. 0831

Gestern Mittag kam es in Kladow zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer und sein Mitfahrer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 14-Jähriger mit einem 13-Jährigen auf einem E-Scooter den Eichelmatenweg in Fahrtrichtung Porthanweg entlang. Ein 48-jähriger Autofahrer war auf dem Porthanweg in Fahrtrichtung Topeliusweg unterwegs, als die beiden Jugendlichen ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich Eichelmatenweg / Porthanweg eingefahren sein sollen. Es kam zur Kollision. Der 14-Jährige erlitt Kopf- sowie Arm- und Beinverletzungen. Der 13-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und an einem Arm. Beide kamen zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.