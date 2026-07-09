Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin
Nr. 0830
Nach dem Fund eines toten Säuglings gestern Morgen in Lichterfelde haben die 5. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin eine jugendliche Tatverdächtige ermittelt. Gegen 9:35 Uhr hatte ein Anwohner der Réaumurstraße das leblose Baby auf einer Rasenfläche in einer dortigen Wohnanlage entdeckt und Polizei sowie Feuerwehr alarmiert. Die Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Krankenhauses übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Toter Säugling aufgefunden – Tatverdächtige ermittelt
Polizeimeldung vom 09.07.2026
Steglitz-Zehlendorf