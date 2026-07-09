Toter Säugling aufgefunden – Tatverdächtige ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0830

Nach dem Fund eines toten Säuglings gestern Morgen in Lichterfelde haben die 5. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin eine jugendliche Tatverdächtige ermittelt. Gegen 9:35 Uhr hatte ein Anwohner der Réaumurstraße das leblose Baby auf einer Rasenfläche in einer dortigen Wohnanlage entdeckt und Polizei sowie Feuerwehr alarmiert. Die Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Krankenhauses übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.