Festnahme nach versuchtem Geschäftseinbruch – Haftbefehl vollstreckt

Nr. 0829

In der vergangenen Nacht nahm die Polizei einen jungen Mann nach versuchtem Geschäftseinbruch in Staaken fest. Gegen 22:30 Uhr nahm ein außer Dienst befindlicher Polizist zunächst das Klirren einer Fensterscheibe und anschließend das Licht einer Taschenlampe in einem Verkehrsraum einer Bäckerei am Semmelländerweg wahr. Nachdem der mutmaßliche Einbrecher das Geschäft verließ, lief der Zeuge ihm hinterher und verständigte die Polizei. Als er sich als Polizeibeamter zu erkennen gab, versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Dem Beamten außer Dienst gelang es, den 20-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte festzuhalten. Bei ihm fanden die Beamtinnen und Beamten des Polizeiabschnitts 23 eine Taschenlampe sowie Einbruchswerkzeug und beschlagnahmten beides. Beute machte er nicht. Die Polizistinnen und Polizisten brachten den Festgenommenen in ein Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend an das Fachkommissariat für Jugendgruppengewalt der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt wurde. Heute erfolgte die Vorführung des 20-Jährigen vor einem Bereitschaftsgericht. Dieses erließ einen Haftbefehl.