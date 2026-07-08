Verkehrsunfall auf Einsatzfahrt

Nr. 0828

Gestern Abend stießen ein Funkstreifenwagen und ein Auto auf einer Kreuzung in Mitte zusammen. Bislang ist bekannt, dass eine Beamtin des Polizeiabschnitts 57 auf Einsatzfahrt gegen 19 Uhr auf der Otto-Braun-Straße in Richtung Alexanderstraße fuhr. Dabei sei sie mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen. Zeitgleich fuhr eine 21-Jährige auf der Alexanderstraße von der Karl-Liebknecht-Straße kommend in Richtung Karl-Marx-Allee. Auf der Kreuzung Otto-Braun-Straße/Alexanderstraße kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrfähig. Ein Beamter auf dem Einsatzwagen erlitt Verletzungen und beendete nach ambulanter Behandlung seinen Dienst frühzeitig. Die Ermittlungen, insbesondere zur Ampelschaltung und für die Auslesung des Unfalldatenschreibers des Funkstreifenwagens, dauern an.