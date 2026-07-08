Unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zwei Verkehrsunfälle verursacht

Nr. 0827

Gestern Abend soll ein mutmaßlich unter berauschenden Mitteln gestandener Autofahrer zwei Verkehrsunfälle in Tempelhof verursacht haben. Gegen 18 Uhr sei der 36-Jährige in der Wolframstraße zwischen der Kunigundenstraße und der Alarichstraße in Richtung Chlodwigstraße gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw gefahren. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug des 36-Jährigen und landete auf dem Dach. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der angefahrene Pkw gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte holten den verletzten Autofahrer aus dem Fahrzeug. Bis zum Eintreffen von Rettungskräften versorgten die Beamten ihn medizinisch. Er wirkte stark alkoholisiert und gab an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. In der Nähe seines Autos fanden die Einsatzkräfte zwei kleine Behältnisse mit augenscheinlichen Betäubungsmitteln und stellten sie sicher. Der Autofahrer kam mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erfolgte auch eine angeordnete Blutentnahme. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der 36-Jährige kurz vorher gegen 17:50 Uhr ebenfalls zwei geparkte Fahrzeuge in der Albrechtstraße Ecke Gäßnerweg angefahren und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt haben soll. Er muss sich wegen des Verdachts der Unfallflucht, der Trunkenheit im Straßenverkehr und der Verkehrsgefährdung unter Rauschmitteleinfluss verantworten. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).