Autofahrerinnen ungebremst miteinander kollidiert

Nr. 0826

Bei einem Verkehrsunfall stießen gestern Nachmittag in Marzahn zwei Autofahrerinnen mit ihren Fahrzeugen zusammen. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr gegen 14:15 Uhr eine 58-Jährige mit einem Auto die Märkische Allee in Richtung Mehrower Allee. Dabei überquerte sie die Kreuzung Märkische Allee/Wuhletalstraße und soll dabei die Vorfahrt der Wuhletalstraße außer Acht gelassen haben. Auf der Kreuzung stieß sie mit dem Wagen einer 59-Jährigen zusammen, die zeitgleich auf der Wuhletalstraße in Richtung Blumberger Damm unterwegs war. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug der 58-Jährigen mehrmals und schleuderte gegen ein Verkehrszeichen. Eine 51-jährige Fußgängerin, die in der Nähe des Verkehrszeichens auf dem Gehweg lief, ist von umhergeschleuderten Fahrzeugteilen getroffen und verletzt worden. Neben den beiden Fahrzeugführerinnen ist auch eine 63-jährige Beifahrerin, die im Wagen der 58-Jährigen saß, von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 51-Jährige ist von Rettungskräften ambulant am Ort behandelt worden. Beide Fahrzeuge wurden so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrfähig sind. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall übernahm das entsprechende Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).