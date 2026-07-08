Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Waffengesetz vollstreckt

Mitte/Neukölln

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0824

Ein 35-Jähriger, der gestern wegen eines ihm zur Last gelegten Verstoßes gegen das Waffengesetz aus Oktober 2025 zu seiner Gerichtsverhandlung im Amtsgericht Tiergarten erschien, wurde nach der Verhandlung noch im Gerichtssaal festgenommen. Die Ermittlungsgruppe Telum der Staatsanwaltschaft Berlin hatte zuvor einen Haftbefehl wegen eines weiteren Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn erwirkt. Der Beschuldigte soll am 29. Mai 2026 nämlich erneut mit einer Schusswaffe und zwei vollen Magazinen in Neukölln von Einsatzkräften der Polizei Berlin in einem Fahrzeug angetroffen worden sein. Er wurde bereits damals zwecks Erlasses eines Haftbefehls beim Bereitschaftsgericht vorgeführt, dort jedoch vom Ermittlungsrichter wieder entlassen. Eine gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde der Staatsanwaltschaft Berlin war erfolgreich. Neben der erfolgreichen Vollstreckung des Haftbefehls wurde durch Kräfte der BAO Ferrum zeitgleich auch die Aufenthaltsanschrift des Beschuldigten durchsucht. Hierbei konnten erneut zwei Schusswaffen sowie Munition sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.