Mann bei Streit mit Messer verletzt – Tatverdächtige festgenommen

Nr. 0821

Bei einem Streit in Friedrichshain ist gestern Abend ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein 31-Jähriger gegen 18:20 Uhr eine 43-jährige Frau auf dem Boxhagener Platz an, weil sie sich in einem Zelt aufhielt. Im weiteren Verlauf soll die Frau dem Mann mit einem Küchenmesser in den Halsbereich gestochen haben. Ein unbeteiligter Mann hielt die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Die Polizeikräfte nahmen die 43-Jährige anschließend fest und stellten das mutmaßliche Tatmesser sicher. Rettungskräfte brachten den Verletzten für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Die 43-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert. Sie soll heute einem Ermittlungsrichter für den Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.