Unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet und Verkehrsunfall verursacht

Tempelhof-Schöneberg/Friedrichshain-Kreuzberg

Nr. 0820

Gestern Morgen flüchtete ein Motorrollerfahrer in Schöneberg vor einer Polizeikontrolle und gefährdete dabei zahlreiche Verkehrsteilnehmende. Gegen 6:45 Uhr wollten Einsatzkräfte den Mann in der Frobenstraße kontrollieren. Statt anzuhalten, flüchtete er mit seinem Leichtkraftrad über Gehwege, entgegen der Fahrtrichtung und missachtete mehrfach rote Ampeln. Während der Verfolgung mussten mehrere Fahrzeugführende ausweichen oder stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Bereich des Nelly-Sachs-Parks verloren die Einsatzkräfte zunächst den Sichtkontakt. Kurz darauf entdeckten andere Einsatzkräfte den Flüchtenden wieder. An der Kreuzung Köthener Brücke/Reichpietschufer/Köthener Straße/Hallesches Ufer soll der 33-Jährige trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein und kollidierte mit dem Auto eines 44-jährigen Fahrers. Er stürzte und klagte über Schmerzen am Arm und am Rumpf. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der 33-Jährige gab an, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Zudem stellte sich heraus, dass der Roller nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war und der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wurde der Mann entlassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.