Mann bei Raubüberfall verletzt

Nr. 0819

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Mitte bei einem Raubüberfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 21-Jährige gegen 22 Uhr auf einem Hügel neben dem Monbijou-Brunnen in der Oranienburger Straße von vier bislang unbekannten maskierten Männern angegriffen worden sein. Zwei der Tatverdächtigen sollen mit Cuttermessern auf den 21-Jährigen eingewirkt und ihm dabei mehrere Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Zudem erlitt der Mann Verletzungen im Gesichtsbereich durch stumpfe Gewalteinwirkung. Im Anschluss flüchteten die Angreifer mit Bargeld und einer Bankkarte des Verletzten. Der 21-Jährige entfloh zu einem nahegelegenen Spätkauf, wo ein Mitarbeiter die Polizei und Rettungskräfte alarmierte. Der Verletzte wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).