Fahrradfahrer nach Unfall verletzt

Nr. 0818

Gestern Mittag kam es in Hakenfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 30-Jähriger mit einem Auto gegen 11:15 Uhr die Neuendorfer Straße in Fahrtrichtung Falkenseer Platz und bog nach links in die Eiswerderstraße ab. Dabei fuhr er gegen einen 64-jährigen Fahrradfahrer, der auf der Neuendorfer Straße geradeaus in Fahrtrichtung Streitstraße unterwegs war. Der 64-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und kam mit Verletzungen am Rücken zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Neuendorfer Straße/Eiswerderstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).