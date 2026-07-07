Raub auf ein Pfandleihhaus – Tatverdächtige flüchten

Nr. 0817

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem Raub auf ein Pfandleihhaus in Kreuzberg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich gegen 18 Uhr mehrere maskierte Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Geschäft am Kottbusser Damm verschafft haben. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohten die Tatverdächtigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und drängten sie in den Tresorbereich des Geschäfts. Bevor die Tatverdächtigen mit der Beute, überwiegend Schmuck, aus den dortigen Tresorschränken vom Tatort flüchteten, sollen sie den Inhalt eines Feuerlöschers in den Geschäftsräumen versprüht haben. Sie flüchteten mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlitten durch das versprühte Feuerlöschpulver Reizungen der Atemwege. Eine ärztliche Behandlung wurde jedoch abgelehnt. Es entstand ein hoher Vermögensschaden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.