Mehrere Fahrzeuge in Flammen

Nr. 0816

In der vergangenen Nacht gerieten mehrere Fahrzeuge in Wilhelmstadt in Brand. Zeugen hatten gegen 2:20 Uhr in der Heerstraße mehrere in Vollbrand stehende Autos und Lkw gesehen und die Feuerwehr gerufen. Alarmierte Brandbekämpfer löschten die brennenden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Insgesamt wurden sechs Pkw, drei Lkw und ein Anhänger beschädigt. Für die Dauer der Löscharbeiten waren die Bereiche Heerstraße/Jaczostraße sowie Heerstraße/Pichelsdorfer Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der öffentliche Personennahverkehr wurde während des Einsatzes umgeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat die BAO Ferrum übernommen.