Autofahrer fährt mit Fahrzeug mehrfach gegen Tunnelwand und flüchtet

Nr. 0815

Gestern früh kam es in Tegel zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr eine bislang unbekannte Person gegen 4:30 Uhr mit einem Audi die BAB 111 in Fahrtrichtung Norden – zwischen den Abfahrten Waidmannsluster Damm und Schulzendorfer Straße. Die Person soll mit dem Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und durch mehrere gefährliche Fahrmanöver aufgefallen sein. Im Tunnel Forstamt Tegel kollidierte die Person mit dem Wagen mehrfach mit der Tunnelwand und kam dort zum Stehen. Alarmierte Polizeikräfte trafen mehrere Fahrzeuginsassen im Alter von 17, 18 und 42 Jahren in der Nähe des Unfallorts an. Diese gaben übereinstimmend an, dass die Person, die das Auto gesteuert habe, geflüchtet sei. Darüber hinaus gaben sie an, nicht verletzt zu sein und lehnten eine medizinische Versorgung am Ort ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Audi durchsucht und beschlagnahmt. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte unter anderem den Fahrzeugschlüssel, ein Waffenholster und ein Tierabwehrspray. Im Verlauf der Maßnahmen vollstreckten die Kräfte gegen den 42-Jährigen einen bestehenden Haftbefehl. Für die Unfallaufnahme und Spurensicherung war die BAB 111 in Fahrtrichtung Norden zwischen 4:45 Uhr und 7 Uhr ab der Abfahrt Waidmannsluster Damm bis Schulzendorfer Straße voll gesperrt. Anschließend wurde bis 8 Uhr einer von zwei Fahrstreifen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).