Tötungsdelikt in Krankenhaus – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0814

Gestern Abend kam es in Buckow zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 23:10 Uhr ein 26-jähriger Mann und ein 65-jähriger Mann in einem Krankenhaus in der Rudower Straße aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Im weiteren Verlauf verletzte der Jüngere den Älteren mit einem unbekannten Gegenstand tödlich am Oberkörper. Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der 26-Jährige wurde von alarmierten Einsatzkräften vor Ort festgenommen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin hat die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts übernommen.