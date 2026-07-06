Mit Schreckschusspistole auf Mann geschossen

Nr. 0812

Gestern Abend wurde in Charlottenburg mutmaßlich mit einer Schreckschusspistole auf einen Mann geschossen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 27 Jähriger gegen 20:15 Uhr in der Meinekestraße zunächst mit mehreren Männern in einen Streit geraten. Anschließend sollen aus einem vorbeifahrenden Pkw mehrere Schüsse auf den 27-Jährigen abgegeben worden sein. Den ersten Erkenntnissen nach benutzten der oder die unbekannten Tatverdächtigen eine Schreckschusswaffe, aus der Reizgas auf den Mann abgeschossen wurde. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen am Hals, am Rücken sowie im Augenbereich und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte dieses anschließend wieder verlassen. Die Ermittlungen dazu dauern an.