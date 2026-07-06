Nr. 0812
Gestern Abend wurde in Charlottenburg mutmaßlich mit einer Schreckschusspistole auf einen Mann geschossen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 27 Jähriger gegen 20:15 Uhr in der Meinekestraße zunächst mit mehreren Männern in einen Streit geraten. Anschließend sollen aus einem vorbeifahrenden Pkw mehrere Schüsse auf den 27-Jährigen abgegeben worden sein. Den ersten Erkenntnissen nach benutzten der oder die unbekannten Tatverdächtigen eine Schreckschusswaffe, aus der Reizgas auf den Mann abgeschossen wurde. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen am Hals, am Rücken sowie im Augenbereich und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte dieses anschließend wieder verlassen. Die Ermittlungen dazu dauern an.
Mit Schreckschusspistole auf Mann geschossen
Polizeimeldung vom 06.07.2026
Charlottenburg-Wilmersdorf