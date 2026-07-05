Zigarettenautomat gesprengt

Nr. 0811

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Hansaviertel gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen nahm eine Anwohnerin gegen Mitternacht einen lauten Knall in der Straße Siegmunds Hof wahr und alarmierte die Polizei. Der oder die Unbekannten sollen anschließend mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Einsatzkräfte entdeckten einen gesprengten Zigarettenautomaten, der durch die Detonation komplett zerstört wurde. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) geführt.