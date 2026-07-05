Bewaffneter Überfall auf Schnellrestaurant

Nr. 0810

In der vergangenen Nacht kam es zu einem bewaffneten Überfall auf ein Schnellrestaurant in Heinersdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 3:10 Uhr eine bislang unbekannte und maskierte Person die Filiale in der Prenzlauer Promenade betreten und den Verkaufstresen passiert haben. Dort habe der Unbekannte von einem Mitarbeiter die Öffnung der Kasse gefordert und dabei eine Pistole auf ihn gerichtet. Der Mitarbeiter kam der Forderung nicht nach und griff nach einem in der Nähe stehenden Besen, um den Unbekannten zu vertreiben. Anschließend zog er ein Pfefferspray, das er mit sich führte, und sprühte dem Unbekannten damit ins Gesicht. Dieser verließ daraufhin ohne Beute die Filiale und flüchtete Richtung Treskowstraße. Der Mitarbeiter erlitt Verletzungen im Gesicht, er lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).