Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Nr. 0809

In der vergangenen Nacht kam es in Neukölln zu einem Angriff auf Polizeikräfte. Gegen 1:30 Uhr soll ein augenscheinlich alkoholisierter Mann auf dem Gehweg vor dem Eingang zum U-Bahnhof Rathaus Neukölln Bier auf den Treppenaufgang des U-Bahnhofs verschüttet haben. Als die Einsatzkräfte den 28- Jährigen aufforderten, dies zu unterlassen, reagierte er zunehmend aggressiv und beleidigte die Kräfte. Im weiteren Verlauf hob der Tatverdächtige beide Fäuste auf Gesichtshöhe und näherte sich den Dienstkräften. Als diese versuchten, seine Arme zu fixieren, leistete er erheblichen Widerstand, indem er die Arme vor dem Körper verschränkte und eine Fixierung erschwerte. Während des Transports zum Funkwagen spuckte der Tatverdächtige mehrfach in Richtung der Einsatzkräfte. Nur unter erheblichem Kraftaufwand und unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte konnte dem Tatverdächtigen die Handfessel angelegt werden. Hierbei erlitt eine Dienstkraft eine Fraktur im Bereich des Handgelenks und eine andere Dienstkraft Hautabschürfungen am rechten Arm. Die am Handgelenk verletzte Dienstkraft wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Dort erfolgte auch eine Blutentnahme. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.