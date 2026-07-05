Auseinandersetzung zweier Personengruppen

Nr. 0808

Gestern Nachmittag kam es in Hellersdorf zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppierungen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 14 Uhr eine mutmaßlich pro-israelische Gruppierung und eine mutmaßlich pro-palästinensische Gruppierung in Streit über die Nutzungsvorrechte von Räumlichkeiten innerhalb eines Objekts in der Wurzener Straße. Die pro-palästinensische Gruppierung soll etwa 20 Personen mobilisiert haben, die schwarz gekleidet und vermummt vor dem Objekt mit Holzlatten, Baustellenabsperrungen und Feuerlöscher erschienen. Von dort aus kam es zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen mit der im Objekt befindlichen pro-israelischen Gruppierung, die ebenfalls schwarz gekleidet und vermummt war. Im weiteren Verlauf warf die Gruppe vor dem Objekt Gegenstände in Richtung der im Gelände befindlichen Personen und entleerte mitgeführte Feuerlöscher. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte entfernte sich die pro-palästinensische Gruppierung fluchtartig und unerkannt vom Ort. Der Konflikt setzte sich anschließend im Objekt fort: Eine Gruppierung soll sich verbarrikadiert haben, um der anderen den Zutritt zu verwehren. Gegen 18:30 Uhr wurden mehrere Personen auf dem Dach des Objekts festgestellt, die sich unter anderem mit Baseballschlägern körperlich attackierten. Vor dem Ergreifen polizeilicher Maßnahmen entfernten sich die Beteiligten aus dem Sichtbereich der Einsatzkräfte. Insgesamt wurden 29 Personen in ihrer Freiheit beschränkt und Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs eingeleitet. Personen wurden nach bisherigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.