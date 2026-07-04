Polizeibeamter bei Festnahme nach mutmaßlichem Drogenhandel verletzt

Nr. 0807

In der vergangenen Nacht wurde ein Polizeibeamter bei einer Festnahme in Schmargendorf verletzt. Gegen 2:30 Uhr sahen Polizeieinsatzkräfte, wie der 35-jährige Fahrer eines Autos in der Mecklenburgischen Straße seinen Wagen verließ, in Richtung Heidelberger Platz lief und dort mutmaßliche Betäubungsmittel an einen 42-Jährigen übergab. Die Einsatzkräfte nahmen den 35-Jährigen daraufhin noch an seinem Fahrzeug fest. Der 42-Jährige sollte ebenfalls kontrolliert werden, versuchte jedoch zu flüchten und leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Dabei schlug und biss er einen Polizeibeamten. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der Mann überwältigt werden. Bei ihm fanden die Beamten mehrere Tütchen mit mutmaßlich Cannabis. Der verletzte Polizeibeamte erlitt Schürfwunden an Armen und Kopf sowie eine Bissverletzung am Oberkörper. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Er musste seinen Dienst beenden. Der 42-jährige Tatverdächtige erlitt im Zuge seiner Festnahme leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des 35-Jährigen fanden die Einsatzkräfte Bargeld, ein Handy und mehrere kleine Verpackungen mit Betäubungsmitteln, mutmaßlich Kokain und Cannabis. Das Auto sowie die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 35-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt und heute einem Bereitschaftsgericht vorgeführt, welches einen Haftbefehl gegen ihn erließ.