Frau bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Nr. 0806

Bei einer Auseinandersetzung in Moabit ist heute Vormittag eine Frau verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die 79-Jährige und ihr 41 Jahre alter Sohn gegen 11:30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stromstraße in einen Streit. Im weiteren Verlauf soll der Mann seine Mutter mit einem Messer mehrfach verletzt und ihr dabei unter anderem Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Der 79-Jährigen gelang anschließend die Flucht aus der Wohnung. Sie verständigte mit Hilfe von Nachbarn die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den 41-Jährigen wenig später noch in der Nähe der Wohnung fest. Nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus wurde er in ein Polizeigewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt. Rettungskräfte brachten die erheblich verletzte Frau in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr mehr. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.