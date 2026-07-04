Scharfe Schusswaffe aus dem Verkehr gezogen

Nr. 0804

Polizeieinsatzkräfte stellten gestern Nachmittag in Neukölln eine scharfe Schusswaffe mit Munition sicher. Nach derzeitigem Kenntnisstand beobachteten die Einsatzkräfte gegen 13:40 Uhr im Anita-Berber-Park, wie zwei Männer zwei Frauen etwas übergaben. Wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels wurden daraufhin alle Personen überprüft. Bei den beiden Frauen im Alter von 38 und 59 Jahren wurden keine Betäubungsmittel aufgefunden. Bei den beiden Männern, 26 und 35 Jahre alt, wurden zwei Mobiltelefone, eine zweistellige Summe Bargeld sowie verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden und beschlagnahmt. In der Nähe der mutmaßlichen Betäubungsmittelübergabe fanden die Polizeieinsatzkräfte bei der Absuche unter einem Baumstamm eine scharfe Schusswaffe mit eingelegtem Magazin sowie dazugehörige Munition. Einige Meter weiter wurde ein kleines Tütchen mit mutmaßlich Amphetamin aufgefunden und alles sichergestellt. Beide Männer kamen für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und anschließend wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.