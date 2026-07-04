Schüsse auf Firmengebäude und geparktes Fahrzeug

Nr. 0803

Heute Mittag wurden im Ortsteil Wilmersdorf mehrere Einschusslöcher an einem Gebäude einer Firma und einem davor geparkten Firmenfahrzeug festgestellt. Nach bisherigem Kenntnisstand rief ein Mitarbeiter der Firma die Polizei, da er gegen 12 Uhr die Beschädigungen an dem Fahrzeug und dem Gebäude in der Wexstraße bemerkte. Alarmierte Einsatzkräfte sicherten am Tatort mehrere Patronenhülsen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Wer die Schüsse abgegeben hat und was die Hintergründe dieser Tat sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.