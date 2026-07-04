Mit Reizgas in Straßenbahn gesprüht

Nr. 0802

In der vergangenen Nacht erlitten mehrere Mitfahrende einer Tram in Oberschöneweide Verletzungen, nachdem ein Mann Reizgas versprüht hatte. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der bisher Unbekannte gegen 22:45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Wilhelminenhofstraße/ Edisonstraße in eine Tram der Linie 67 eingestiegen sein und soll sich dann zwischen den Fahrgästen durchgedrängelt haben. Aus einer Gruppe von vier Männern im Alter von 45, 43, 42 und 41 heraus soll der Unbekannte dann fremdenfeindlich beleidigt und geschubst worden sein. Zudem soll ihm sein Basecap vom Kopf gehauen worden sein. Ein unbeteiligter Fahrgast soll sich noch dazwischen gestellt haben, um eine weitere Auseinandersetzung zu verhindern. Der Unbekannte sei dann ausgestiegen, habe sich umgedreht und soll anschließend Reizgas ins Innere der Tram gesprüht haben. Alle vier Männer aus der Gruppe als auch sieben weitere Mitfahrende im Alter von 24 bis 38 Jahren erlitten durch das Reizgas Verletzungen. Acht von ihnen wurden durch alarmierte Rettungskräfte am Ort behandelt. Alle anderen lehnten eine Behandlung ab. Eine Absuche nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg, er entkam. Der Straßenbahnverkehr war wegen des Einsatzes in beiden Fahrtrichtungen bis kurz nach Mitternacht unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und fremdenfeindlicher Beleidigung dauern an.