Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Nr. 0801

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Adlershof erlitt ein Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen überquerte der 70-Jährige gegen 8 Uhr mit seinem Fahrrad die Rudower Chaussee in Richtung der Straße Am Studio. Dabei wurde er von einer Straßenbahn erfasst, die auf der Rudower Chaussee in Richtung Groß-Berliner Damm unterwegs war. Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Kopf- und Rumpfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und wurde für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).