Mutmaßlich mit Messer verletzt

Nr. 0800

Gestern Abend soll es in Mariendorf zu einem Angriff mit einer Machete gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 20:30 Uhr im Volkspark Mariendorf an der Kreuzung Alt-Mariendorf/Am Heidefriedhof zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen gekommen sein, wobei zwei 17-Jährige mit Schnittwunden verletzt wurden. Die beiden waren in Begleitung von circa fünf weiteren Freunden, als sie von einer anderen Gruppe Jugendlicher angesprochen worden sein sollen. Daraufhin sei ein Streit eskaliert. Aus der Gruppe der Unbekannten heraus habe jemand eine Machete gezogen und die beiden damit angegriffen. Die Verletzten wurden durch Kräfte der Feuerwehr behandelt und anschließend in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) dauern an.