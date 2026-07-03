Frau bei Wohnungsbrand verstorben

Nr. 0799

Gestern Abend ist eine Frau bei einem Wohnungsbrand in Lichterfelde verstorben. Gegen 18 Uhr soll eine Mieterin dunklen Rauch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Lechtaler Weg bemerkt haben. Sie alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer in der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss und fanden die 58 Jahre alte Bewohnerin tot auf. Ein weiterer 77-jähriger Bewohner aus demselben Stockwerk wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ambulant von Rettungskräften behandelt. Die örtlich zuständige Kriminalpolizei beschlagnahmte die Brandwohnung. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.