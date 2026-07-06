Raubüberfall auf Grillimbiss – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0813

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Räuber. Der bislang Unbekannte soll am Samstag, den 22. November 2025, gegen 23:45 Uhr den Verkaufsraum des Imbisses „Tatlises Grill“ in der Brunnenstraße 78 in Gesundbrunnen betreten und sich zunächst mit einem 52-jährigen Mitarbeiter des Lokals unterhalten haben. Im weiteren Verlauf soll er unter Anwendung körperlicher Gewalt Bargeld von dem 52-Jährigen erlangt haben und damit in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Möglicherweise stieg der Gesuchte in einen bereitstehenden Pkw, in dem sich weitere Personen befanden.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten machen?

Wer kann Angaben zum Fluchtfahrzeug und den darin befindlichen Personen machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise richten Sie bitte an das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-173131, per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.