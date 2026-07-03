Versuchte gefährliche Körperverletzung nach Verkehrsunfall

Nr. 0797

Gestern Abend wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Lichtenberg alarmiert. Gegen 18:30 Uhr soll ein Mädchen in der Klara-Weyl-Straße gespielt und zum rechten Fahrbahnrand gelaufen sein. Gemäß Angaben von Zeuginnen fuhr in diesem Moment ein Autofahrer vorbei und fuhr die Sechsjährige mit dem rechten Außenspiegel an. Sie sei in der Folge gestürzt und habe Hautabschürfungen am Arm erlitten. Im Anschluss sollen mehrere Kinder den Autofahrer bedrängt haben, woraufhin der 26-Jährige einen Jungen zur Seite gestoßen haben soll. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme erschien der Vater des geschubsten Zwölfjährigen und soll den 26-Jährigen zunächst beleidigt haben. Der 44-Jährige hielt ein Cuttermesser in der Hand, soll die Klinge nach vorne geschoben haben und lief dann auf den Autofahrer zu. Aufgrund der Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Messerangriffs zog ein Polizist seine Dienstwaffe, führte diese in die entschlossene Schießhaltung und forderte den 44-Jährigen auf, das Cuttermesser fallen zu lassen. Der Aufforderung kam er daraufhin nach. Einsatzkräfte nahmen ihn fest und beschlagnahmten das Cuttermesser. Die Beamten brachten den Festgenommenen in ein Polizeigewahrsam. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Da er angab, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, wurde ihm zudem Blut abgenommen. Anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung mit Waffen und Beleidigung verantworten. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mit den weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall ist ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte derselben Polizeidirektion betraut.