Schussabgabe in Spätkauf-Geschäft

Nr. 0795

Ein Unbekannter hat in der vergangenen Nacht einen Mitarbeiter eines Spätkauf-Geschäfts in Charlottenburg mit einer Waffe bedroht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat der Mann gegen 1:40 Uhr den Laden in der Otto-Suhr-Allee, trat an den Verkaufstresen und fragte den 20-jährigen Verkäufer, ob dieser in dem Geschäft arbeiten würde. Als er dies bejaht habe, soll der Unbekannte mit seiner Waffe in den Fußboden geschossen haben. Anschließend flüchtete der Täter. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zur Identifizierung des Schützen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).