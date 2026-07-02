Festnahmen nach räuberischer Erpressung von Jugendlichen

Nr. 0973

Polizeikräfte des Abschnitts 56 und 57 nahmen in der vergangenen Nacht in Mitte einen Mann und einen Jugendlichen nach dem Verdacht einer räuberischen Erpressung vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sprachen gegen 0:40 Uhr am U-Bahnhof Alexanderplatz ein 15- und ein 20-Jähriger zwei 16-Jährige an. Die Jugendlichen, die sich im Rahmen einer Klassenfahrt in Berlin aufhielten, haben mit ihrer Klasse den Bahnhof verlassen. Unter Androhung von Gewalt soll das Duo sie aufgefordert haben, sich von ihrer Gruppe zu entfernen und ihnen zu einem nahegelegenen Basketballplatz zu folgen. Dort sollen die beiden die Herausgabe eines T-Shirts sowie die Geldbörsen der 16-Jährigen verlangt haben. Dieser Aufforderung kamen die beiden 16-Jährigen nach. Darüber hinaus hätten die Tatverdächtigen den Jugendlichen die Mobiltelefone aus den Händen gerissen. Eines der Mobiltelefone sei dem Besitzer anschließend zurückgegeben, das andere weggeworfen worden. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Räuber. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 20-Jährigen in der Mollstraße fest und den 15-Jährigen in der Karl-Liebknecht-Straße. Bei ihnen wurden Teile der Beute aufgefunden und sichergestellt. Das Duo kam für erkennungsdienstliche Behandlungen in ein Polizeigewahrsam. Der 20-Jährige konnte im Anschluss von dort seiner Wege gehen. Der 15-Jährige wurde zu seiner Wohnanschrift gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).