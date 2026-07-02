Raubüberfall auf Bordell

Nr. 0792

In der vergangenen Nacht wurde ein Bordellbetrieb in Gesundbrunnen überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Unbekannter gegen 3 Uhr die Räumlichkeiten in der Grüntaler Straße und bedrohte sechs Mitarbeiterinnen im Alter von 27 bis 54 Jahren mit einer Schusswaffe. Anschließend soll er die 54-jährige Mitarbeiterin gezwungen haben, die Kasse zu öffnen. Im Anschluss habe er das darin befindliche Bargeld entnommen. Zudem habe er drei Mobiltelefone sowie einen Rucksack mit persönlichem Inhalt geraubt. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit der Beute in unbekannte Richtung. Die sechs Mitarbeiterinnen blieben unverletzt. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).