Mann durch Flaschenwurf verletzt

Nr. 0791

In der vergangenen Nacht erlitt ein junger Mann in Lichtenberg bei einem Flaschenwurf Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 19-Jährige gegen Mitternacht zu Fuß im Nibelungenpark unterwegs, als ihm ein Mann entgegenkam. Kurz nachdem der Unbekannte ihn passiert hatte, soll er den 19-Jährigen, der nach eigenen Angaben Mitglied einer Partei ist, beleidigt haben. Anschließend soll er von einer Glasflasche am Hinterkopf getroffen worden sein. Der Verletzte konnte aus der Parkanlage flüchten und wurde von einer Anwohnerin bemerkt, die die Rettungskräfte alarmierte. Der Mann kam mit Verletzungen am Kopf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin.